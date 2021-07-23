ОДК намерена начать испытания гибридной силовой установки в 2022 году

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) намерена начать испытания гибридной силовой установки (ГСУ) для летательных аппаратов в следующем году. Об этом ТАСС сообщили в ОДК в ходе авиасалона МАКС-2021.

"Начало испытаний [ГСУ] запланировано на середину 2022 года", - проинформировали в компании, добавив, что второй этап по созданию демонстратора ГСУ планируется завершить в 2024 году.

Установка ГСУ позволяет существенно повысить эффективность летательного аппарата. "В качестве общих преимуществ ГСУ следует отметить повышение топливной эффективности, безопасности полетов, снижение вредных выбросов, увеличение тяговооруженности летательного аппарата, возможность быстрого форсирования мощности за счет электрической части ГСУ, увеличение ресурса и надежности силовой установки", - сообщили в ОДК.

Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз теплового и электрического двигателя. В качестве теплового используется поршневой или газотурбинный. В авиационной ГСУ электрическая часть подключается на взлете и посадке летательного аппарата, в то время как основная часть полета происходит за счет только тепловой машины. ГСУ считается одним из наиболее перспективных направлений развития современного двигателестроения.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в период с 20 по 25 июля в Жуковском.