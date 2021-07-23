Россия вывела на рынок стран Африки новейшие десантные парашюты

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия вывела на рынок стран Африки парашютные системы специального назначения "Беркут-А", сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков на МАКС-2021.

"Инозаказчики стран Африки действительно испытывают большой интерес к нашей продукции, продвигаемой "Рособоронэкспортом". Так, уже успела себя хорошо зарекомендовать парашютная система специального назначения "Беркут-А", дав толчок для развития рынков сбыта других стран", - сказал он.

Парашют имеет конструкцию типа "крыло". Ранец оборудован дополнительным поясным обхватом для крепления под него дополнительного оборудования, предусмотрена установка электронного страхующего прибора. Также к подвесной системе можно подвесить грузовой контейнер массой до 50 кг. Подвесная система может быть оборудована быстроразъемными карабинами для быстрого освобождения от нее после приземления.

Парашют "Беркут-А" представлен на авиасалоне "МАКС-2021" в экспозиции "Технодинамики".

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.