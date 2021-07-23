Росгвардейцы провели масштабную тренировку в Подмосковье в рамках учений "Заслон-2021"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие двух бригад Росгвардии и ведомственный отряд спецназа "Пересвет" провели комплексные учения в Ашукине в рамках масштабных учений Росгвардии "Заслон-2021". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"В учебном центре в подмосковном Ашукине прошло комплексное практическое занятие с военнослужащими соединения и воинских частей Центрального округа Росгвардии. В ходе занятий профессиональную выучку совершенствовали военнослужащие софринской бригады оперативного назначения, московской дивизии по охране общественного порядка и отдельного отряда специального назначения "Пересвет", - говорится в сообщении.

Военнослужащие занимались стрелковой подготовкой, тактико-огневой, учебные стрельбы провели минометные расчеты и артиллерийско-зенитный дивизион. Кинологи провели занятия с собаками. А подразделения РХБЗ провели обработку местности, дегазацию и дезинфекцию техники.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых проходит отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений проверяется готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.