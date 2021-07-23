"Калашников" может адаптировать ракеты "Вихрь" к Ми-28НЭ и "Ориону-Э"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в Ростех) рассматривает возможность адаптации противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Вихрь" к боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35П, а также к беспилотным летательным аппаратам "Орион-Э". Об этом в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщили журналистам в группе компаний.

"В настоящий момент специалисты "Калашникова" рассматривают возможность адаптации "Вихря" для применения на новейших вертолетах Ми-28НЭ, Ми-35П, а также беспилотных летательных аппаратах типа "Орион-Э", - проинформировали в ГК.

Как сообщили в "Калашникове", изначально ракета "Вихрь-1" создавалась и проходила государственные испытания для применения в составе вооружения вертолетов Ка-50. "В 2018 году были завершены специальные летные испытания для применения "Вихря" на вертолетах Ка-52", - добавили в ГК.

"Калашников" продолжает работы по адаптации управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь" для применения на различных носителях", - подытожили в ГК.

Управляемая ракета "Вихрь-1" была впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". "Вихрь" способен поражать цели на расстоянии до 10 км, его скорость - более 600 м/с. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 мм гомогенной брони за динамической защитой.