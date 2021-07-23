Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" дымами в небе большое сердце на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Первый полет" задала тон программе показательных полетов четвертого дня авиасалона МАКС-2021 в Жуковском.

В течение почти получаса летчики выполняли сложные спортивные и художественные фигуры на шести самолетах яркой красно-желтой окраски, что особенно красиво смотрелось в небе, постепенно затягиваемом серыми облаками. "Зона показательной программы умещается в квадрат 1,5х1,5 км, небольшие скорости и малые радиусы разворотов - все это позволяет зрителю в мельчайших деталях наблюдать за юркими самолетами, которые синхронно выполняют зрелищные фигуры на минимальной дистанции", - прокомментировали их выступление в дирекции авиасалона.

Одна из фигур, исполненных летчиками, - большое сердце, нарисованное дымами, особенно понравилась зрителям, собравшимся к этому часу на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Погодные условия, несмотря на подступающую со стороны Москвы облачность, пока позволяют продолжить программу показательных выступлений в небе и следом за "Первым полетом" свое мастерство начали демонстрировать экипажи вертолетов Ка-52, Ка-62, Ми-35М, Ми-38Т и "Ансат". Согласно программе показательных полетов, до конца дня в небе над Жуковским должны выступить "Соколы России" и "Беркуты", индийские летчики группы Sarang, также пройдет ряд одиночных полетов.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.