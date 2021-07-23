Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021

Деловая программа МАКС-2021 завершена. Проведено множество презентаций, научных конференций, заключены контракты на поставку российских самолетов и вертолетов зарубежным партнерам. По данным на 23 июля, Ростех подписал соглашения на 230 млрд рублей о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов. Но самое интересное, что привлекло этим летом в Жуковский десятки тысяч любителей авиации, — новинки авиационной техники и премьерные показы разработок российской оборонки

Checkmate Первые фотографии нового военного самолета начали появляться в Сети еще за несколько дней до старта авиасалона. Стал различим его внешний облик, но характеристики машины держались в строжайшем секрете. Интрига росла вплоть до первого дня работы МАКС, когда журналистов пустили в специальный ангар с надписью Checkmate на воротах.

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Как стало известно ТАСС, новый самолет Checkmate ("Шах и мат") был создан Ростехом на базе Су-57. Во время презентации был озвучен ряд характеристик новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух — воздух". Его скорость составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км. Он может нести полный спектр вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Описание Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate © Сергей Фадеичев/ТАСС

Масса полезной нагрузки самолета превысит 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Машина будет оснащаться высокоэффективной силовой установкой. "Двигатель будет в классе 14,5–16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете", — сообщил в ходе презентации машины заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов.

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По данным производителя, на основе модульной платформы Checkmate будет создано несколько новых самолетов. "Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. "Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", — сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, серийный самолет будет предложен заказчикам в 2026 году. Глава ОАК также выразил надежду, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересуют ВКС РФ. Он подчеркнул, что самолет — инициативная разработка и в настоящее время идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком. "Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II и шведскому JAS 39 Gripen", — сообщил в ходе МАКС-2021 глава Минпромторга Денис Мантуров. МС-21-310 на российской тяге

Справка В выставочной программе МАКС-2021 участвуют 829 компаний из 56 стран мира, учитывая заочных участников, присоединившихся к выставке в дистанционном формате. Непосредственно на территории выставочного комплекса развернули свои экспозиции 538 российских компаний, а также 89 зарубежных предприятий и организаций из 20 стран. Продолжение

Описание Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 © Сергей Карпухин/ТАСС

Одной из наиболее ярких российских новинок МАКС-2021 стал самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. Еще в 2019-м этот гражданский лайнер поднимался в небо Жуковского с американскими двигателями. Это была мировая премьера МС-21-300, которая стала главным событием салона. Опытный лайнер с бортовым номером 002 выполнил демонстрационные полеты, еще две машины были показаны в статике. В этому году МС-21-300 летал уже с российским двигателем — ПД-14.

По словам Александра Иноземцева, генконструктора "ОДК-Авиадвигатель", изначально Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) хотела покупать двигатели для самолета МС-21 у западных производителей, считая, что это значительно снизит риски выхода нового продукта — самолета МС-21 — на рынок. Однако российским инженерам удалось доказать, что их разработка будет ничуть не хуже западной.

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Опыт, полученный при разработке двигателя для самолета МС-21, планируется в полной мере применить и в следующем проекте. "Из освоенных на ПД-14 технологий в коммерческом двигателе ПД-35 будут применены технологии изготовления лопаток турбин, элементов камеры сгорания, звукопоглощающих конструкций, новые методы ремонтов и диагностики, кроме этого планируется использовать технологии, увеличивающие прочность и ресурс двигателей", — рассказал Иноземцев.



Сегодня более 80% комплектующих МС-21-300 производится в России. Ожидается, что в 2023 году лайнер, один из флагманов импортозамещения, взлетит уже с отечественными композитными крыльями. На открытии авиасалона президент России Владимир Путин объявил и о скором выходе российского пассажирского самолета МС-21 на воздушные трассы. Ил-112В и Ил-114-300 Новые военно-транспортные самолеты семейства ИЛ — машины нового поколения для региональных перевозок. По словам производителей, они могут использовать для взлета и посадки даже небольшие аэродромы с бетонными, асфальтовыми и даже грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Оба самолета оснащены российскими двигателями ТВ7-117СТ. Армейский Ил-112В широкой публике пока не демонстрируют, а вот гражданскую версию — 114-300 — можно было увидеть не только в статике, но и в небе. Региональный пассажирский турбовинтовой самолет придет на смену Ан-24 и Ан-26 и станет альтернативой импортным аналогам.

Описание Пассажирский самолет Ил-114-300 © Марина Лысцева/ТАСС

Ожидается и появление на базе Ил-114-300 морского патрульного самолета, который, по данным компании "Радар ммс", будет оснащен поисково-прицельным комплексом "Касатка".

"С учетом планируемого выхода в серийное производство нового турбовинтового Ил-114-300, который представлен на МАКС-2021, "Касатка" обретает перспективный носитель и значительный экспортный потенциал. Ил-114-300 может быть исполнен и для решения задач гражданской авиации, и в модификации со специальным оснащением под выполнение различных патрульных, мониторинговых и поисковых задач. Основные достоинства этого самолета — экономичность в обслуживании, неприхотливость к качеству взлетно-посадочной полосы, возможность совершать посадку на проработанное лыжное шасси, эксплуатация на разных высотах и в широких диапазонах температур, в том числе в условиях Арктического региона", — сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Радар ммс" Иван Анцев. Многоцелевой "Байкал" Долгожданной премьерой МАКС-2021 стал и легкий самолет ЛМС-901 "Байкал". Он приходит на смену легендарному ветерану малой авиации Ан-2, рожденному еще в 1947 году. Многоцелевой самолет, вмещающий до девяти пассажиров, разработан по заданию Минпромторга в 2019 году Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Воплощением самолета в металле занялась компания "Байкал-Инжиниринг", являющаяся дочерним предприятием УЗГА.

Описание Легкий самолет "Байкал" © Марина Лысцева/ТАСС

По данным организаторов МАКС-2021, "Байкал" создан для решения проблемы транспортной доступности отдаленных российских регионов. Он заменит своего предшественника Ан-2 на ключевых направлениях — грузоперевозках, поисково-спасательных работах, охране лесов, при выполнении сельскохозяйственных задач и обучении пилотов. Специальные "Байкалы" на лыжах и поплавках будут востребованы на территории Арктики. Главные преимущества самолета: относительная конструктивная простота, безопасность, универсальность, ремонтопригодность, а также доступность практически всех материалов, систем и агрегатов. По сравнению со своим предшественником "Байкал" будет обладать меньшими габаритами, большей скоростью и возможностью дольше летать без дозаправки, не уступая при этом по уровню надежности и универсальности Ан-2. Вертолетные премьеры на МАКС "Вертолеты России" заключили на авиасалоне в Жуковском соглашения на поставку 84 машин, в числе которых — Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8 и "Ансат".

На эту тему Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре

Одним из первых был подписан контракт на поставку компании "Газпромбанк Лизинг" трех вертолетов Ка-62. Многоцелевая машина среднего класса — одна из громких премьер на МАКС-2021. Первый испытательный полет Ка-62 совершил не так давно — 25 мая 2017 года на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). С тех пор машина проходит летные испытания, которые должны завершиться осенью 2021 года. В число основных сфер его применения входят перевозка пассажиров и транспортировка грузов, спасательные, медицинские и патрульные операции. Ка-62 может получить офшорную версию, а также использоваться в Арктике.

Описание Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 © EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

По данным конструкторов, проект задумывался для того, чтобы "создать новую многопрофильную, многофункциональную машину и заполнить пустующую нишу отечественных средних вертолетов". Ожидается, что новый вертолет станет достойным дополнением к гражданским версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8/17. В перспективе многоцелевой вертолет могут использовать в интересах Минобороны: для этого производители намерены создать военную модификацию.

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На МАКС-2021 детище конструкторского бюро "Камов" можно увидеть как на статической экспозиции, так и в летной программе авиасалона. Еще одна премьера МАКС — вертолет "Ансат-М" — вскоре должен появиться на Урале для развития туризма и логистической поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса России. Пермская авиакомпания "Геликс" на авиасалоне заключила с "Вертолетами России" контракт на поставку четырех новых российских машин. "Ансат-М" — новейший модернизированный легкий вертолет, впервые поднявшийся в небо в 2020 году, — получил увеличенные топливные баки и может преодолевать расстояние 640 км. Также конструкторы вертолета предусмотрели использование дополнительной топливной емкости, что увеличило дальность полета еще на 150 км.

Описание Многоцелевой вертолет "Ансат-М" (на первом плане) © Сергей Карпухин/ТАСС

По данным производителя, новая авионика и автопилот обеспечат "Ансату-М" возможность выполнять полеты по приборам (в условиях плохой видимости). А модернизованные лопасти несущего и рулевого винтов с улучшенной аэродинамикой позволят повысить летные характеристики машины, увеличат взлетный вес до 3800 кг и снизят уровень шума в салоне. В перспективе многоцелевой вертолет могут использовать в интересах Минобороны, для этого предполагается создание военной модификации.

Описание Вертолет для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ Ми-171А3 © Сергей Карпухин/ТАСС



Невозможно пройти на МАКС-2021 и мимо яркой во всех смыслах новинки — вертолета Ми-171А3. Машина, покрашенная в ярко-оранжевый цвет, сразу бросается в глаза, а ее технические и летные характеристики впечатляют. Ми-171А3 — первый российский вертолет для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Машина сконструирована в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа и полностью отвечает требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Композитные материалы, широко использованные при создании вертолета, позволяют обеспечить высокие летные характеристики. Ми-171А3 может перевозить 24 пассажира — больше, чем иностранные аналоги. Как ожидается, российский вертолет будет выигрывать у них и в цене.

Описание Беспилотник вертолетного типа БАС-200 © Марина Лысцева/ТАСС

Еще одно открытие на МАКС — беспилотник вертолетного типа БАС-200 разработки холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). БАС-200 стал первым БПЛА в истории летных показов авиасалона, сообщила пресс-служба холдинга. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 кг, он может развивать скорость до 160 км/ч, нести нагрузку массой до 50 кг, а также выполнять полеты продолжительностью до четырех часов на высотах до 3900 м, при этом беспилотник универсален и может выполнять множество задач: от мониторинга местности и доставки грузов до выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Летная программа Широкой публике МАКС дорог в первую очередь из-за летной программы. Начиная с первого дня в небо над Жуковским взмывали лучшие экипажи. Благодаря хорошей погоде зрители могли увидеть во всей красе вертолеты Ка-62, Ка-52, Ми-28НМ, самолеты семейств ИЛ и МС. Однако самым захватывающим, впрочем, как обычно, стало выступление российских пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Описание Многоцелевые вертолеты ALH пилотажной группы ВВС Индии "Саранг" © Марина Лысцева/ТАСС

В этом году к ним присоединились и летчики высшего пилотажа ВВС Индии. Группа выступает на четырех многоцелевых вертолетах ALH, разработанных индийской национальной компанией. Название группы Sarang переводится с санскрита как "Павлин", который является национальной птицей Индии.

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В антиковидном формате Чтобы ничто не могло омрачить участникам и гостям МАКС-2021 праздник, организаторы авиасалона приняли усиленные меры эпидемиологической безопасности.

На входе посетителей встречает сразу два кордона безопасности. На одном проверяют личные вещи, на втором — QR-код, подтверждающий результаты вакцинации от COVID-19. Также пройти на выставку можно и предъявив ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прохода на территорию Жуковского.