Новая мишень для ПВО "Адъютант" прошла госиспытания и запускается в серию

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") завершили цикл государственных испытаний мишенного комплекса для ПВО "Адъютант" и готовятся к его серийному производству. Об этом ТАСС в кулуарах авиасалона МАКС-2021 сообщил специалист проекта "Мишенные комплексы" ИЭМЗ "Купол" Александр Душкин.

"В апреле 2021 года мы закончили цикл государственных испытаний и готовимся к серийному производству", - заявил он.

Душкин отметил, что мишенный комплекс "Адъютант" предназначен для проведения тренировок боевых расчетов средств ПВО от переносных зенитных ракетных комплексов до систем большой дальности в ближней зоне. "Адъютант" включает в себя четыре различных типа мишеней, а также средства визуализации информации для командиров.

"В комплексе также особенностью является то, что в его составе есть средства отображения информации, которые представляют собой, грубо говоря, экран командира, который располагается на командном пункте на удалении до 10 км от наземного пункта управления. Он отображает в режиме онлайн всю мишенную обстановку в небе с полной передачей всей телеметрической информации - местоположения мишени, скорости и высоты маршрута и так далее", - отметил Душкин.

Комплекс "Адъютант" считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность "Адъютанта" в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.