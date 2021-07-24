Корабли и авиация участвовали в генеральной репетиции военно-морского парада в Тартусе

ТАРТУС /Сирия/, 24 июля. /ТАСС/. Российские боевые корабли и авиация приняли участие в генеральной репетиции военно-морского парада в порту Тартус в Сирии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По информации Минобороны России в генеральной репетиции приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов ВКС и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

"Фрегат "Адмирал Макаров" принял участие в генеральной репетиции военно-морского парада на рейде акватории порта Тартус в территориальных водах Сирии. В составе группировки кораблей мы прошли парадным строем, продемонстрировали гостям и жителям города боевые упражнения. Экипаж гордится тем, что вдали от родных берегов, демонстрирует военно-морской Андреевский флаг в день 325-летия ВМФ России", - рассказал журналистам заместитель командира фрегата Роман Лукичук.

Помимо "Адмирала Макарова" в генеральной репетиции приняли участие подводная лодка проекта 636.3 3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158 и морской буксир "Сергей Балк". Корабли, участвующие в репетиции парада, входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

В воздушной части парада участвуют вертолеты морской и армейской авиации, бомбардировщики и истребители, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Руководил проведением генеральной репетиции парада командир оперативного командования в дальней оперативной зоне Дмитрий Добрынин.

Военно-морской парад в сирийском Тартусе в День ВМФ проводится в пятый раз. В этом году он пройдет 25 июля. Также парады в честь дня ВМФ пройдут в российских городах Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге, в нем примут участие более 50 кораблей, в их числе корабли из Индии, Ирана и Пакистана, а также более 4 тыс. военнослужащих.