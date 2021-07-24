"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" согласовал технические задания с поставщиками по проекту перспективного морского вертолета "Минога". Об этом заявил ТАСС на МАКС-2021 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Сейчас идет работа по разработке комплекта конструкторской документации, которая будет создана до 2023 года. В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы", - сказал он.

В рамках форума "Армия-2020" холдинг "Вертолеты России" подписал с Минобороны контракт на опытно-конструкторские работы по перспективному палубному вертолету "Минога". В перспективе он должен заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27. Вертолет предназначен в первую очередь для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Размеры вертолета будут привязаны к корабельным стандартам, а сама машина получит модули для установки вооружения.