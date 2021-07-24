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МАКС-2021

"Вертолеты России" планируют сертифицировать беспилотник VRT300 к концу 2022 года

Как сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский, соответствующая заявка подана в Росавиацию

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" планирует сертифицировать беспилотник вертолетного типа VRT300 до конца следующего года. Об этом сообщил ТАСС на МАКС-2021 гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Мы подали заявку на сертификацию беспилотного вертолета VRT300 в Росавиацию. Планируем к концу следующего года ее получить", - отметил Богинский.

Гендиректор холдинга пояснил, что на сегодняшний день проблема сертификации беспилотников состоит в том, что нет выработанных методов определения соответствия. Поэтому "Вертолеты России" совместно с Росавиацией и институтом авиационной промышленности работают в этом направлении.

Кроме того, холдинг вместе с Минпромторгом и Росавиацией работают над тем, чтобы перевести часть натурных испытаний в цифровые симуляции, однако для этого предстоит выбрать программное обеспечение, которому можно было бы доверять.

VRT300 - беспилотная авиационная система вертолетного типа с максимальной взлетной массой до 380 кг. Она может применяться для мониторинга местности, доставки грузов, мероприятий по защите лесов, поиска и спасения людей, нужд сельского хозяйства. Беспилотник способен нести полезную нагрузку в 70 килограмм, развивать скорость до 130 км/ч и выполнять полеты на дальность до 325 километров. Практический полет составляет 5 800 м, максимальная продолжительность полета - пять часов. VRT300 разработан компанией "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России".

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РоссияМАКС-2021
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