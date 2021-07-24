"Стрижи" на МАКС-2021 показали сложные перестроения в составе девяти машин

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи" в субботу впервые в рамках авиасалонов МАКС продемонстрировала сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29.

Ранее самолеты для перестроения уходили за горизонт и потом возвращались, но в этот раз все перестроения выполнялись глазах у зрителей. Воздушные асы продемонстрировали такие фигуры высшего пилотажа, как "пирамида", "стрела", "копье", "звезда", групповые и синхронные "бочки", групповые "петли Нестерова", "зеркало" и многие другие.

На предыдущих авиасалонах "Стрижи" выступали всегда в составе шести истребителей МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию создания пилотажной группы, которое отмечалось 6 мая.

Ранее на авиасалоне ведущий группы Сергей Осяйкин сообщил ТАСС, что "Стрижи" начнут перевооружаться на новейшие истребители МиГ-35 не раньше 2022 года. По его словам, в целом группа рассчитывает получить шесть таких машин.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит на аэродроме Летно-Исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. За четыре дня работы здесь побывали более 63,1 тыс. человек.