Экспериментальный Як-40 с электродвигателем совершил свой первый полет на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июля. /ТАСС/. Самолет с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40 совершил свой первый полет в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Экспериментальная лаборатория с электроустановкой на базе Як-40, самолет впервые поднялся в воздух в рамках авиасалона. Полет прошел штатно", - сказал ТАСС в субботу официальный представитель Фонда перспективный исследований.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией "Суперокс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований.