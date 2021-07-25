В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия флота России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад состоится в воскресенье в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте, в нем примут участие силы всех флотов и флотилий. Торжественные мероприятия состоятся и в других приморских городах - базах ВМФ России; парад группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море пройдет также в сирийском Тартусе.

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин посетит в этот день парад в Петербурге. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Глава государства традиционно принимает парад, который проходит в акватории Невы, а также обходит на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в этот раз после парада примет участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях. Это третий из десяти супертраулеров нового поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.

Петербург и Кронштадт

В Петербурге и Кронштадте в этом году парад из-за эпидемиологической обстановки в связи коронавирусом пройдет без зрителей. Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова попросила горожан с пониманием отнестись к таким вынужденным мерам.

В параде примут участие более 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов морской авиации флота, свыше 4 тыс. военнослужащих. Среди кораблей и подлодок - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", атомные подводные ракетные крейсера "Вепрь" и "Орел", фрегат "Адмирал Касатонов", большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", корветы "Гремящий", "Стойкий". Также в мероприятии будут участвовать копия парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава" и парусные суда Санкт-Петербургского яхт-клуба.

Вечером в честь Дня ВМФ будет произведен праздничный артиллерийский салют в Кронштадте. "В ознаменование 325-летия российского регулярного флота и в честь пятого главного военно-морского парада главным командованием Военно-морского флота принято решение в 22:00 25 июля 2021 года осуществить залповый артиллерийский салют из города-крепости Кронштадт", - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Салют в городе-крепости Кронштадт начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости, где орудийный выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником этого учебного заведения, заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком.

Главные базы флота

Во Владивостоке парад кораблей в честь Дня ВМФ пройдет в бухте Золотой Рог в центре города. В нем примут участие корвет "Совершенный", флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и другие. На Камчатке в парадные линии выстроились малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир "Андрей Степанов", а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский". Впервые в параде участвует новый корабль противоминной обороны "Яков Баляев".

В Северо-Западном федеральном округе День ВМФ проводится 25 июля в городах базирования Северного и Балтийского флотов: в Североморске (Мурманская область), Архангельской области и Балтийске (Калининградская область). Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, праздничные мероприятия во всех регионах значительно сокращены. В Североморске в параде задействовано более 10 надводных кораблей и субмарин, в их числе атомная подлодка "Казань" и флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Самым большим участником парада традиционно станет флагман флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

В Балтийске, главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области, экипажи кораблей продемонстрируют более 10 тактических эпизодов боевой подготовки: нанесение ракетного удара по кораблям условного противника, атаку подводной лодки неприятеля, морской бой. В честь празднования дня ВМФ России на рейде города Каспийска в Дагестане пройдет парад кораблей Каспийской флотилии, военно-спортивный праздник и салют. Всего будет задействовано около 30 кораблей, катеров, вспомогательных судов, порядка 30 единиц боевой и специальной техники береговых войск. В Севастополе также отказались от большей части праздничных мероприятий. Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут без традиционной демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.

Иностранные гости

Военно-морской парад также пройдет 25 июля в порту Тартус в Сирии. Там планируется участие девяти кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов ВКС и морской авиации ВМФ, а также два ракетных катера ВМС Сирии. Среди них фрегат "Адмирал Макаров", подводная лодка проекта 636.3 3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158 и морской буксир "Сергей Балк". Эти корабли входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Запланировано участие и иностранных кораблей в мероприятиях в честь Дня ВМФ. В парадном строю на большом Кронштадтском рейде пройдут фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", фрегат ВМС Индии "Табар", фрегат ВМС Ирана "Саханд". А во Владивостоке два корабля военно-морских сил Вьетнама - ракетные фрегаты "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" уже заняли почетные гостевые места в парадном строю кораблей Тихоокеанского флота.

Как сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, парад в День ВМФ в Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. По его словам, в параде примут участие силы всех флотов и флотилий, дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ.

В 2017 году указом президента была официально восстановлена традиция проведения главного военно-морского парада "в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества". Он традиционно проходит в День ВМФ.