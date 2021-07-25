Первую партию вертолетов Ми-8АМТШ-ВН передадут в российские войска в ноябре

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Первая партия новейших транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН будет поставлена в войска в ноябре этого года. Об этом сообщил ТАСС на МАКС-2021 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский.

"Сдача первой партии машин в этом году до 10 ноября. На 2022 год запланирована сдача следующей партии. Мы обеспечены заказом по этой тематике на текущий и следующий год", - сказал он.

Богинский также уточнил, что на вертолете устанавливается новый локатор изготовления НП "Заслон". "Новый локатор повысит дальность обнаружения и распознавания целей. Плюс будет более точно и на более дальних расстояниях определять метеообразования", - отметил он.