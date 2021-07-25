Первый испытательный пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" может состояться в августе

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводного носителя - атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 "Северодвинск" Северного флота - может быть выполнен ориентировочно в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах авиасалона МАКС-2021 источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый испытательный пуск "Циркона" с подводного носителя - АПЛ "Северодвинск" - в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) может быть выполнен ориентировочно в августе", - сказал он.

В НПО машиностроения (входит в АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что в настоящее время проходят ЛКИ ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота.

21 июля на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил журналистам, что разработка ракеты "Циркон" идет в соответствии с графиком. "Это очень сложное оружие. Я лично присутствовал на нескольких испытаниях. Потрясающий эффект", - сказал он.

19 июля Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении стрельбы "Цирконом" с фрегата "Адмирал Горшков" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов (1 Мах = 1 198,801 км/ч), дальность - свыше 350 км. По данным ведомства, стрельба выполнялась из акватории Белого моря, наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.