Празднование Дня Военно-морского флота началось на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Празднование Дня военно-морского флота началось на базах Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке и на Камчатке. Корабли флота выстроились в парадный строй в бухте Золотой Рог в центре Владивостока и в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ТОФ.

"На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". За ним расположились большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", ракетные фрегаты ВМС Социалистической Республики Вьетнам - "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг". Замкнула парадный строй большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк", - говорится в сообщении.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" поочередно обошел парадный строй и поздравил экипажи боевых кораблей с праздником. После обхода линии кораблей он поднялся на борт крейсера "Варяг", где принял рапорт начальника почетного караула. С борта флагмана командующий флотом произнес поздравительную речь.

В 50 м от набережной Цесаревича установили плавучую сцену - понтон самоходного плавкрана. Ее украсили флагами расцвечивания, оборудовали специальной подсветкой и светодиодным экраном, на котором организована трансляция морского парада кораблей в бухте Золотой Рог, праздничной речи командующего ТОФ и выступление творческих коллективов флота. Кроме того, почти весь день на светодиодном экране будут транслироваться музыкальные композиции и видеофильмы о флоте.

В 22:00 (15:00 мск) во Владивостоке будет дан праздничный салют, посвященный Дню ВМФ и 290-летию со дня образования Краснознаменного Тихоокеанского флота. Планируется, что концертная программа на набережной Цесаревича завершится за час до полуночи.

О праздновании на Камчатке

В Авачинской бухте в парадных линиях выставлены восемь кораблей, подводных лодок и судов Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС). Среди них впервые представлен новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев". К парадным бочкам ошвартованы малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир "Андрей Степанов", а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей". Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего Войсками и силами на Северо-востоке России полковник Сухраб Ахметов.

В береговой части праздника - торжественном шествии войск - приняли участие сводные роты Почетного караула, управления ОКВС, соединения противовоздушной обороны, подразделения отдельной бригады морской пехоты, соединения береговых ракетчиков, отдельного смешанного авиационного полка из гарнизона города Елизово и береговой охраны ФСБ по Арктическому району. Всего в прохождении было задействовано около 700 военнослужащих.

Как сообщает правительство Камчатки, празднование началось утром с церемонии возложения гирлянды Славы к памятнику адмиралу Завойко, после чего торжественная часть прошла на площади Ленина. Там Ахмедов поздравил военных моряков, гражданский персонал воинских частей и всех жителей и гостей Камчатского края с праздником.