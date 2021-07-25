Ростех планирует разработать беспилотник с грузоподъемностью в тонну

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" планирует создание дронов с грузоподъемностью 200 кг и 1 т. Об этом сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Олег Ландин.

"Наш следующий масштаб будет 200 килограмм полезной нагрузки, и следующий шаг - тонна", - сказал он.

По его словам, в настоящее время грузоподъемность существующих аппаратов составляет 50 кг в случае с БАС-200 и 70-80 кг у беспилотника ВРТ-300.

БАС-200 - беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Максимальная взлетная масса - 200 кг, длина - 3,9 м, высота -1,2 м, максимальная скорость - 160 км/ч, несет нагрузку до 50 кг, поднимается на высоту до 3 900 метров, может находиться воздухе до 4 часов. Предназначен для мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Развитием данного проекта занимается национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Впервые представлен на МАКС-2021.