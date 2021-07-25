Отечественный вертолет Ка-226 могут сделать беспилотным

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" рассматривает возможность создания версии вертолета Ка-226 с системой опционального управления, которая позволяет выполнять полет без участия пилота. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу и развитию бизнеса АО "Вертолеты России" Олег Ландин.

"Беспилотник на 1 тыс. кг мы, наверное, будем разрабатывать на базе соосной схемы по аналогии с Ка-226, модульная конструкция которого позволяет достаточно быстро, на наш взгляд, это сделать", - отметил он.

На МАКС-2021 "Вертолеты России" впервые представили беспилотный вертолет БАС-200. Максимальная взлетная масса - 200 кг, длина - 3,9 м, высота -1,2 м, максимальная скорость - 160 км/ч, несет нагрузку до 50 кг, поднимается на высоту до 3 900 м, полеты может осуществлять до 4 часов. Предназначен для мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Развитием проекта БАС-200 занимается национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России").