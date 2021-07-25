Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

КРОНШТАДТ, 25 июля. /ТАСС/. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. На борту катера глава государства обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет экипажи.

В параде в Кронштадте примут участие 12 кораблей и четыре подводные лодки, в их числе корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов", ракетный корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз", подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", а также корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана.

Кроме того, в линии статического показа на рейде установлены атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Вепрь", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел" и дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров".

Позже Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля (праздник отмечается в последнее воскресенье июля). В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет. В параде примут участие более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около 4 тыс. военнослужащих. В авиационной части парада будут задействованы около 50 воздушных судов. Из-за напряженной эпидемической обстановки парад пройдет без зрителей.