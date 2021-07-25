Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы. О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В прохождении парадного строя на Неве примут участие 18 кораблей и катеров, в том числе противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Беломорья", "П-429", "Юнармеец Балтики", "П-461", "П-462", "Валерий Федянин" и "Юнармеец Дагестана", десантный катер "Алексей Баринов" с ботиком Петра I и десантный катер "Иван Пасько" с полуглиссером, рейдовый тральщик "РТ-57", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", базовый тральщик "Павел Хенов", ракетный катер "Димитровград", малые ракетные корабли "Одинцово" и "Зеленый дол", два патрульных скоростных катера "Мангуст".

В линии статического показа установлены дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск", а также копия парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава".

Ранее утром в воскресенье глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поприветствовал их экипажи.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля (праздник отмечается в последнее воскресенье июля). В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет. В параде примут участие более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около 4 тыс. военнослужащих. В авиационной части парада будут задействованы около 50 воздушных судов. Из-за напряженной эпидемической обстановки парад пройдет без зрителей.