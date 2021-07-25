Путин принимает участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье после Главного военно-морского парада принимает участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов".

Церемония проходит на "Адмиралтейских верфях", траулер предназначен для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК). В мероприятии также участвуют гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков и председатель совета директоров РРПК Глеб Франк.

Супертраулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. Он назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013), посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.

О супертраулерах новейшего поколения

"Механик Сизов" - это уже третий из десяти супертраулеров новейшего поколения из крупнейшей в мире такой серии, говорится в материалах пресс-службы Кремля. Все 10 супертраулеров строят "Адмиралтейские верфи". Первые два судна серии передадут заказчику до конца 2021 года, в целом строительство по программе должно быть выполнено к концу 2025 года. При этом уже в августе состоится закладка седьмого и спуск четвертого супертраулеров. Длина каждого судна составляет 108 м, промысловая мощность - 60 тыс. тонн минтая в год.

Уточняется, что супертраулеры новейшего поколения не только производительны (для сравнения: промысловая мощность советских судов составляла не более 40 тыс. тонн), но и экологичны, безопасны и эффективны, на них обеспечены достойные условия труда.

"За счет ряда технологических решений и установки двигателя нового поколения выбросы углерода в атмосферу на тонну продукции на супертраулере в два раза ниже по сравнению с судами предыдущих поколений. Карбоновый след супертраулеров РРПК - самый низкий в мире среди всех судов такого уровня", - говорится в материалах.

Кроме того, на супертраулерах минимизирован уровень потребления неперерабатываемого пластика, а переработка отходов в рыбную муку и жир позволяет свести к нулю выбросы отходов в океан. Благодаря опреснению морской воды на борту траулера супертраулер не тратит пресную воду во время промысла и производства минтая, отметили в пресс-службе президента.

"Со строительством рыболовных судов у отечественных верфей, ранее в основном работавших на оборону, появляется возможность выйти на конкурентный мировой уровень по гражданской продукции. Уже к 2022 году ее доля в российском судостроении вырастет в два раза", - резюмируется в материалах.

Об "Адмиралтейских верфях" и РРПК

АО "Адмиралтейские верфи" входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). По данным сайта ОСК, "Адмиралтейские верфи" - это базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Всего за более чем 300 лет деятельности на предприятии построено более 2,6 тыс. кораблей и судов, в том числе первые русские пароходы, линкоры и крейсеры и первый в мире атомный ледокол.

РРПК специализируется на добыче минтая и тихоокеанской сельди. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Общий объем инвестиций в новый рыбопромысловый флот по заказам РРПК составляет более 80 млрд рублей.