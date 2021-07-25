Шойгу открыл в Петербурге барельеф в честь победы русского флота над турецким в 1770 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе, посвященный победе русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", - приводит ведомство слова министра обороны.

Как отметил Шойгу, поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей и орудийной мощи российский флот, было нанесено благодаря флотоводческим решениям и стойкости и храбрости офицеров и матросов. По мнению министра, это историческое событие относится к числу тех, которые вызывают "чувство гордости за страну и ее военно-морской флот".

В военном ведомстве добавили, что в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского морского флота, таким как Синопский бой и Наваринское сражение.