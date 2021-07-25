{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2021

Около 30 тыс. человек посетили павильон Checkmate на МАКС-2021

Российский однодвигательный истребитель был представлен на авиасалоне 20 июля
© Роман Азанов/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Около 30 тыс. посетителей авиасалона МАКС-2021 побывали в павильоне, где демонстрировался новый российский однодвигательный истребитель Checkmate ("шах и мат" в переводе с английского). Об этом сообщила ТАСС официальный представитель компании "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Анастасия Кравченко.

"Новый российский самолет пятого поколения действительно произвел фурор как на выставке, так и во всем мире. За шесть дней МАКС-2021 павильон Checkmate посетили около 30 тыс. человек, включая десятки иностранных делегаций: самолет увидел примерно каждый пятый посетитель авиасалона", - сказала Кравченко.

Российский однодвигательный истребитель Checkmate был представлен на авиасалоне 20 июля. В настоящее время на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия истребителя. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, объединенных в единую систему. Испытания истребителя должны завершиться в 2027 году.

Теги
РоссияМАКС-2021
МАКС-2021
Индийские летчики нарисовали сердце в небе в завершение МАКС-2021
Кроме того, они впечатлили зрителей встречным пилотажем на экстремально малом расстоянии друг от друга
Индийские летчики нарисовали сердце в небе в завершение МАКС-2021
Читать полностью