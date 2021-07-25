Индийские летчики нарисовали сердце в небе в завершение МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Летчики индийской пилотажной группы Sarang показали "Винный бокал" и нарисовали сердце в небе в завершение летной программы последнего дня авиасалона МАКС-2021, передает корреспондент ТАСС.

Летчики пилотажной группы Sarang из Индии выступили в конце летной программы последнего дня авиасалона на четырех вертолетах Dhruv разработки индийской корпорации HAL и продемонстрировали построения "винный бокал", "прыжок дельфина", а также нарисовали в небе сердце. Кроме того, они впечатлили зрителей встречным пилотажем на экстремально малом расстоянии друг от друга.

Ранее сообщалось, что программу показательных полетов последнего дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 открыла пилотажная группа "Стрижи". В этом году впервые в истории мероприятия они продемонстрировали сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29. После этого в небо поднялись асы из пилотажных групп "Беркуты", "Русские Витязи", "Первый полет". Зрители летной программы последнего дня мероприятия смогли увидеть пилотаж на самолетах Су-57Э, Ил-114-300, Су-130СМ, Як-152, Як-130, МС-21-300, МиГ-35 и других.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.