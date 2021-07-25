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МАКС-2021

Следующий авиасалон МАКС пройдет в Жуковском в июле-августе 2023 года

В дирекции мероприятия подчеркнули, что подготовка к МАКС-2023 уже началась

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Следующий Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в июле-августе 2023 года в Жуковском. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в дирекции мероприятия.

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"Международный авиационно-космической салон в шестнадцатый раз состоится в июле-августе 2023 года в городе Жуковском в Московской области", - сказал представитель дирекции, напомнив, что мероприятие "включено в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2023 году".

В дирекции подчеркнули, что подготовка к МАКС-2023 уже началась. "Организаторы международных авиационно-космических салонов, Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех", а также устроитель салонов компания "Авиасалон" провели в ходе выставки переговоры с потенциальными участниками и партнерами", - отметили в дирекции.

Кроме того, "Авиасалон" продолжит взаимодействие в формате онлайн, "используя все возможности официального сайта, телеграм-канала и аккаунтов мероприятия в соцсетях".

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходил на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском с 20 по 25 июля. По данным дирекции, гостями и участниками мероприятия стали 135 020 человек. В деловой программе МАКСа приняла участие, в том числе заочное, 831 компания из 56 стран. "Сумма подписанных соглашений: 265 млрд рублей", - отметили в дирекции. В демонстрационной программе авиасалона приняли участие 202 воздушных судна как в полете, так и на статической экспозиции.

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