Минобороны РФ: Европа несет ответственность за критическое положение в лагере Эль-Холь

ДАМАСК, 26 июля. /ТАСС/. Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в лагере Эль-Холь. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Ответственность за критическое положение в лагере Эль-Холь несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки ИГ - прим. ТАСС)", - отметил он.

Как уточнил начальник НЦУО, это связано с опасением возникновения в будущем сложностей по их реабилитации и реинтеграции в общество.

При этом Россия, подчеркнул Мизинцев, наладила работу в соответствии с поручением президента РФ по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях. "На сегодняшний день на Родину уже вернулись 215 детей", - добавил он.

По словам Мизинцева, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов в Эль-Холе, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности.