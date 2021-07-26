Атомную подлодку "Красноярск" спустят на воду в Северодвинске 30 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М" спустят на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии "Севмаш". Торжественная церемония спуска на воду пройдет под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас на "Севмаше" завершается подготовка "Красноярска" к спуску. О готовности атомной подводной лодки будет в ближайшее время доложено главкому ВМФ.

В Минобороны напомнили, что ранее Евменов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск. Основным пунктом программы его поездки стало совещание на "Севмаше", посвященное сдаточной программе 2021 года.

В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. Головная АПЛ проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".