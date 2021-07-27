Испытания военно-транспортного самолета Ил-112В идут по графику

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Испытания новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В идут по графику. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Сергей Ганин.

"По программе Ил-112 мы вышли на практические результаты, самолет выполняет программу испытаний", - проинформировал Ганин.

По его словам, Ил-112В стал первым российским военно-транспортным самолетом такого класса, оснащенным хвостовой рампой. "Ил-112В - это первый рамповый самолет, разработанный в России в постсоветское время. [Для своего класса] самолет сможет перевозить большую номенклатуру грузов <...>, имеет большие по сравнению с советскими предшественниками габариты грузовой кабины, но при этом оптимальную взлетную массу", - добавил Ганин.

Как отметил главный конструктор, этот самолет изначально разрабатывался как многофункциональная платформа. "Уже сейчас в него заложены возможности для дальнейшего развития, в том числе создания гражданских версий, под потребности транспортной авиации. Если будет заказчик, платформа может развиваться", - подытожил он.