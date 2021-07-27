Эксперт: передача НПО "Молния" КТРВ усилит его позиции на рынке космической техники

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Передача Научно-производственного объединения (НПО) "Молния" из состава Группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в Ростех) корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) позволит существенно усилить позиции предприятия на рынке космической техники. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

"Передача "Молнии" в состав КТРВ, которая также занимается ракетной техникой, существенно укрепит положение предприятия на рынке. КТРВ располагает развитым космическим кластером, что облегчит интеграцию НПО в структуру корпорации", - сообщил Коновалов.

По его словам, передача "Молнии" КТРВ продолжает тенденцию создания вертикальных профильных холдингов в российском оборонно-промышленном комплексе. "Именно эта политика в свое время позволила сохранить компетенции ОПК и приумножить их", - добавил эксперт.

Как отметил Коновалов, стабильное финансовое положение КТРВ на мировом рынке вооружений также будет способствовать развитию "Молнии". "КТРВ является крупнейшим в мире профильным консолидированным производителем ракетного оружия, который занимает высокое место в рейтинге 100 крупнейших оборонных предприятий мира по версии Defense News. Это позволит корпорации поддерживать "Молнию" и интегрировать ее в производственную кооперацию", - сообщил Коновалов.

Политика ГК "Калашников", направленная на развитие "Молнии", принесла свои плоды, считает эксперт. "В результате получилось уйти от банкротства НПО. Более того, предприятие существенно увеличило выручку", - подытожил Коновалов.

Ранее пресс-служба "Калашникова" сообщила о передаче НПО "Молния" в состав КТРВ. НПО "Молния" является разработчиком советского орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", а также одним из крупнейших российских производителей ракет-мишеней.