Ростех разработал прибор наблюдения, способный видеть сквозь дым и туман на 20 км

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты "Росэлектроники" (входит в Ростех) разработали гибридный телевизионный прибор с дальностью обнаружения объекта до 20 км. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал гибридный телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними объектами в условиях плохой видимости - тумана, дождя, снегопада, пылевой бури или низкой освещенности", - говорится в сообщении.

По данным Ростеха, при применении лазерной подсветки оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии до 20 км.

Как сообщается, устройство предназначено для работы в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7 мкм. "Такая чувствительность обеспечивает новой разработке свойства прибора ночного видения, но позволяет эффективно применять ее и в любое другое время суток - обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и передавать их четкое изображение с высоким разрешением", - говорится в сообщении.

По данным Ростеха, оборудование пригодно к использованию в системах наблюдения летательных аппаратов, обзорно-следящих бортовых системах и не имеет отечественных аналогов.