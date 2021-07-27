Боевики с подконтрольных Турции территорий атаковали военнослужащих сирийской армии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Боевики, действующие с подконтрольных Турции территорий, атаковали автотранспорт сирийской армии на севере провинции Алеппо. Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск управляемой противотанковой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству ЗИЛ-131 вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифаат", - сообщил он.

По его словам, в результате попадания ПТУР по автомобилю один сирийский военнослужащий погиб, а трое получили ранения.

20 июля со стороны боевиков, действующих с подконтрольных Турции территорий, уже был совершен минометный обстрел населенного пункта Нубболь в провинции Алеппо, в результате которого погибла женщина. 21 июля также был зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Тамер в северо-западной части провинции Хасеке. В результате обстрела был ранен один военнослужащий вооруженных сил САР.