Ростех создает двигатель ПД-8 с использованием технологии машинного зрения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе госкорпорации "Ростех") внедряет технологии компьютерного зрения. Об этом ТАСС сообщил директор по производству корпорации Валерий Теплов.

"В этом отношении уже запущена пара проектов, например контроль цифровым зрением на одном из участков в Рыбинске", - сказал он.

По его словам, инновационные технологии применяются в производстве авиадвигателя ПД-8. "Там контроль лопаток производится с помощью цифрового зрения, определенные решения будет принимать искусственный интеллект", - пояснил директор по производству ОДК.

Теплов сообщил, что цифровые технологии позволят сократить время производства двигателя ПД-8 в два раза.

"У нас стоит задача сделать его [двигатель ПД-8] за пять лет. Это в два раза быстрее, чем мы сделали ПД-14, это в три раза быстрее, чем в советское время делали все остальные двигатели, а то и в четыре, если брать какие-нибудь уже продвинутые 1970-е годы", - сказал он.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря внедрению сквозного цифрового управления. "Где-то оно более мощно представлено, например у конструкторов, где-то менее мощно. Есть операции, где, к сожалению, приходится и планировать, и делать вручную, например сварка в обитаемой камере", - отметил директор по производству ОДК.

Как сообщил Теплов, главное доказательство проделанной работы заключается в том, что полномерный образец газогенератора уже был представлен на МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для самолетов SSJ-New. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла.