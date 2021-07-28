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Министры обороны ШОС обсудят вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что у Москвы и Душанбе есть общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в регионе

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Министры обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на совещании в Душанбе в среду обсудят вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня на совещании министров обороны государств - членов ШОС мы подробно обсудим вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Министр обороны России отметил также, что у Москвы и Душанбе имеются общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

"Исходя из этого выстраиваем сотрудничество наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичТаджикистанРоссия
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