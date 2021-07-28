Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения в связи с угрозами из Афганистана

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений в связи с угрозами на фоне вывода американских войск и контингентов НАТО из Афганистана, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом, если говорить о нашем сотрудничестве - оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанный с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом", - сказал Шойгу в среду на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

По словам Шойгу, всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер, такая работа уже ведется.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - сказал он.

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".