Шойгу заявил, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Миссия США и Североатлантического альянса в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и исламским движением талибов (запрещено в РФ) не выполняются", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС. По оценке министра, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории".

"Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ) и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась", - сказал Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане.