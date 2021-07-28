Шойгу заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Стратегические военные маневры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС.

"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток - Запад".

"Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.

"Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - сказал министр.