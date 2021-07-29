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Китай сообщил о предстоящих в первой половине августа учениях ВС РФ и КНР

Обе стороны направят для участия в маневрах более 10 тыс. военнослужащих

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Совместные учения вооруженных сил России и Китая пройдут в первой половине августа в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"На основании консенсуса, достигнутого между Китаем и Россией, вооруженные силы Российской Федерации примут участие в учениях "Запад. Взаимодействие -2021", которые пройдут в Китае в начале и середине августа", - заявил У Цянь. По его словам, местом их проведения станет армейская учебная база в городском уезде Цинтунся.

Китай и Россия создадут совместный командный центр. Обе стороны направят более 10 тыс. военнослужащих. В маневрах будут задействованы авиация и артиллерия. У Цянь отметил, что цель совместных учений - укрепление и развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, поддержка регионального мира и безопасности, а также демонстрация решимости в борьбе с терроризмом.

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