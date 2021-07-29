Золотов провел крупные антитеррористические учения Росгвардии в Южном военном округе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов провел в Южном военном округе (ЮВО) ведомственные учения по уничтожению террористов с участием 4 тыс. военнослужащих. Учения прошли в рамках крупнейших в истории Росгвардии учений "Заслон-2021", сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе поездки главнокомандующий проверил организацию размещения личного состава в учебном центре "Кадамовский", заслушал решение о применении войск командующего группировкой войск (сил) генерал-лейтенанта Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках оперативно-стратегического учения "Заслон-2021. В маневрах с боевой стрельбой приняли участие более 4 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

По сценарию учений, террористы попытались захватить артиллерийские склады и вошли в поселок. Поселение оцепили, мирное население эвакуировали, при этом был развернут фильтрационный пункт, чтобы часть бандитов не смогла выйти за кордон под видом гражданских. После блокирования поселение зачистили бойцы ОМОН и Росгвардии, но одной группе бандитов удалось вырваться из окружения. За ними выслали группу спецназа на вертолетах, которая обнаружила террористов и уничтожила их. Еще одна группа боевиков была ликвидирована в окрестностях населенного пункта.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.