"Туполев" ведет сборку с нуля нового Ту-160М и модернизирует старые машины

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборка первого, построенного с нуля, нового стратегического ракетоносца Ту-160М, и модернизация старого Ту-160 проводится в настоящее время в ПАО "Туполев". Об этом в четверг в интервью газете "Красная Звезда" сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Помимо глубокой модернизации, на "Туполеве" идет работа по сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М", - сказал он.

По его словам, также на Казанском авиационном заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолета, переделанного из старого Ту-160.

"Первый самолет этой серии - Ту-160М - совершил первый полет в конце минувшего года, успешно прошел заводские испытания, а сейчас завершает предварительные испытания в Жуковском", - отметил Слюсарь.

Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, неофициальное российское название - "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет.