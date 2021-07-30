В ОАК раскрыли характеристики перспективного сверхтяжелого транспортного самолета

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 "Руслан", если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность приземляться на грунт и возможность для десантирования грузов. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

"Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину", - сказал он.

По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. "Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации", - добавил Ярковой.

Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА).

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.