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В ОАК раскрыли характеристики перспективного сверхтяжелого транспортного самолета

Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза, также важным свойством станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах, сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 "Руслан", если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность приземляться на грунт и возможность для десантирования грузов. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

"Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину", - сказал он.

По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. "Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации", - добавил Ярковой.

Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА).

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.

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