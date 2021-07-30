Новый военный транспортник Ил-76МД-90А может быть сертифицирован для гражданского рынка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новейший отечественный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А может быть в перспективе сертифицирован для гражданского рынка. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

"На самолете Ил-76МД-90А установлен современный пилотажно-навигационный комплекс и бортовой комплекс связи, которые позволяют летать, обеспечивая все современные требования, в том числе и гражданские, закладывая основу для возможной дальнейшей сертификации транспортника в гражданском варианте", - отметил он.

По его словам, у новой машины увеличилась грузоподъемность с 48 до 60 тонн, а также выросла экономичность моторов. "Новые двигатели ПС-90А-76 превосходят по эффективности старые Д-30КП. За счет этого выросла дальность, что позволяет гораздо эффективнее планировать перевозки", - добавил Ярковой.

Серийные поставки самолетов Ил-76МД-90А Министерству обороны РФ уже начались. По итогам 2020 года заказчику было передано три машины. В перспективе предприятие рассчитывает производить по 12 самолетов в год.