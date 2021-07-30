Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 30 июля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Красноярск" в пятницу выведена из эллинга и спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, передает ТАСС с места события.

Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, после чего по традиции бутылку шампанского о борт подлодки разбил ее будущий командир капитан 2-го ранга Иван Артюшин.

"Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ. Корабелы "Севмаша" подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок", - сказал на церемонии главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.