"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 30 июля. /ТАСС/. "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) решает задачу по сокращению сроков сдачи серийных атомных подлодок (АПЛ) на 9-14 месяцев. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серий подводных лодок приблизительно на 9-14 месяцев", - сказал Рахманов на церемонии спуска на воду АПЛ проекта 885М "Красноярск" на "Севмаше".

По его словам, эту задачу ОСК сейчас решает вместе с технологами. "Это непростая задача, и, наверное, не на следующем серийном номере она будет достигнута. Но с учетом тех задач, которые ставят перед нами министерство обороны и президент, мы эту задачу выполняем для того, что бы большее количество лодок могло поступить в распоряжение Военно-морского флота", - добавил глава корпорации.

В настоящее время на "Севмаше" ведется строительство серийных атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 955А (шифр "Борей-А") и с крылатыми ракетами проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Кроме того, на предприятии строится атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород".