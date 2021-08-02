Герой России Игорь Милютин: врач в ВДВ должен уметь работать даже под шквальным огнем

2 августа в России отмечают День ВДВ. "Крылатая пехота" всегда на переднем крае. Она решает задачи на самых трудных и опасных участках. "Никто, кроме нас!" — не просто девиз, а самое точное определение специфики работы российских десантников. И это касается не только тех, кто идет в бой с оружием в руках. Об особенностях работы медицинской службы ВДВ в честь праздника корреспонденту ТАСС рассказал Игорь Милютин — врач-десантник, ветеран боевых действий, спасший десятки жизней

Равнение на "голубые береты"! Я родился 21 октября 1962 года в городе-герое Туле, и это во многом определило мою дальнейшую судьбу. Дело в том, что Тула — город десантников. Здесь уже не один десяток лет располагается 106-я гвардейская дивизия ВДВ. Мальчишками мы с завистью смотрели на солдат и офицеров в голубых беретах. Старались на них равняться и, конечно, все как один мечтали стать десантниками. Тогда я и решил связать свою жизнь с армией. После восьмого класса, который закончил на "отлично", я поступил в Московское суворовское военное училище.

Описание Во время обучения в Московском Суворовском военном училище, 1980 год © Личный архив Игоря Милютина

Одно из главных качеств, которое я получил в Суворовском и которое мне очень пригодилось во время дальнейшей службы в армии, — дисциплинированность. В училище мы вставали в семь утра, затем умывание, зарядка, подшивка подворотничков, утренний осмотр, завтрак. Там же мы, в сущности еще подростки, учились быть честными не только с наставниками, но и друг с другом, познавали настоящую дружбу. Бывало, конечно, и в самоволки бегали, сидели в кафе, мороженое ели. Однако было строгое правило — никакого спиртного! За это из училища гнали с позором в тот же день.

Справка 2 августа ежегодно с 2006 года в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) — профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. В День Воздушно-десантных войск 2 августа в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия. Продолжение

Скальпель, парашют и АК Еще в Суворовском училище я понял, что хочу быть военным врачом. В моей семье были медики, и я решил продолжить династию, совместив медицину со службой Родине. Так я поступил в знаменитую на всю страну ленинградскую Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. Сразу после вступительных экзаменов меня определили в группу подготовки врачей для ВДВ, чему я был несказанно рад. Юношеские мечты, связанные с "крылатой пехотой", начали сбываться сами собой.

Описание Во время обучения в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 1981 год © Личный архив Игоря Милютина

В то время как многие мои сокурсники согласно учебному плану познавали медицинскую науку, я вдобавок ко всему прыгал с парашютом, учился стрелять и водить различную технику. Уже тогда руководство академии ввело для нас и специальную учебную форму — мы должны были носить тельняшки и голубые береты — все как у настоящих десантников.

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Теория и практика в нашей "медико-десантной" группе тоже была неразрывно связана с особенностями применения Воздушно-десантных войск. Из нас старались сделать не просто военных врачей, а настоящий медицинский спецназ — универсальных специалистов, одинаково хорошо разбирающихся в военно-полевой хирургии, анестезиологии, травматологии, способных автономно оказывать помощь при любых видах ранений. В военной медицине есть правило "золотого часа": если в течение первых 60 минут после ранения бойцу будет оказана полноценная медицинская помощь, то с вероятностью 90% он останется в живых. В большинстве родов войск этого часа хватает, чтобы доставить раненого в полевой госпиталь. ВДВ — войска высокой мобильности, которые часто работают на удалении от основной группировки, и быстрая эвакуация в тыл в такой ситуации не всегда возможна. Нужно действовать "здесь и сейчас". Поэтому с самого начала преподаватели старались донести до нас простую истину — никто, кроме нас, не поможет раненому на поле боя. Чувствуете аналогию с девизом ВДВ? Первая командировка Военно-медицинскую академию я закончил в 1987 году. Это были нелегкие времена, наступали "лихие" 90-е годы. Советский Союз постепенно подходил к своему развалу. На карте страны то и дело вспыхивали межнациональные конфликты. Первая моя служебная командировка была в столицу Азербайджана, город Баку, в который я был направлен в составе усиленного батальона Тульской 106-й тогда еще воздушно-десантной дивизии.

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В городе творились погромы, повсюду происходили стычки между азербайджанцами и армянами. В один из дней на центральной площади города, тогда она называлась площадью имени Ленина, огромные толпы представителей двух народов с холодным и огнестрельным оружием сошлись, чтобы выяснить отношения. Но побоища так и не произошло. Ситуацию охладил знаменитый десантник — генерал Александр Лебедь. На правах командира 106-й дивизии он выхватил автомат у одного из подчиненных и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт. Бойня, которая могла закончиться десятками, а то и сотнями жертв, была предотвращена. Однако это был всего лишь эпизод проявления взаимной ненависти, которая в последующие годы не раз разгоралась с новой силой. Чечня Много работы было во время второй чеченской кампании. Я руководил медиками в составе полковой тактической группы ВДВ и заметил одну хитрость в работе снайперов из отрядов боевиков. Если во всех армиях мира во все времена убивать военврачей считалось делом, мягко говоря, не самым почетным, то террористы старались уничтожать их всеми доступными способами. Бывало так: одним выстрелом боевики сбивали с ног солдата, но дальше — тишина. Следующим они убивали санитара, который полз на подмогу. Потом следующего и так далее.

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Чтобы не рисковать военными медиками, которых в нашем отряде и так было немного, и безопасно проводить эвакуацию, мы стали использовать авиадесантный бронетранспортер (БТР-Д). На нем мы подбирались к раненому, "наезжали" на него, открывали нижний люк, втаскивали внутрь и увозили в безопасное место. К слову, это было не единственное ноу-хау, которые мы с коллегами — военными врачами изобрели в Чечне. Когда бои шли в городской черте, мы использовали для вытягивания раненых из-под огня всевозможные приспособления из веревок и солдатских ремней. Тут главное было подобраться к солдату и быстро закрепить на нем рукотворную конструкцию. Хуже, когда боевики одновременно вели огонь из всего, что у них было под руками, включая 120-миллиметровые минометы. Однажды в Грозном во время очень тяжелого боя осколками посекло двоих наших ребят. Я выдвинулся к ним, произвел осмотр на месте: кости, сосуды, сухожилия — все цело, осколки застряли в мягких тканях. Затем оттащил бойцов в безопасное место и только там заметил, что мои собственные ноги тоже в крови. Оказалось, что и меня зацепило. Так и пришлось сначала оперировать парней, потом доставать кусочки металла из себя. Вот он — наглядный пример той самой автономности, которой нас учили в военно-медицинской академии.

Кроме работы во время боестолкновений на Северном Кавказе постоянно приходилось оказывать помощь и мирным жителям. Так часто бывает на войне — города и села разрушены, инфраструктура уничтожена, медперсонал больниц или погиб, или, бросив все, бежал. Помочь в такой ситуации могут лишь военные медики. Причем помощь требовалась самая разнообразная: от приема родов до операций по удалению шальных осколков и пуль. Помню, в одном из населенных пунктов пришла ко мне бабушка лет 80. Маленькая, сухенькая. На руках шестилетняя девочка, у которой в груди с левой стороны я обнаружил осколок. Классическое проникающее ранение грудной клетки. Конечно, мы ее прооперировали и отправили при первой же возможности в госпиталь в Ставропольский край. В итоге девочка выжила, и, насколько я знаю, дальнейшая судьба ее сложилась благополучно. За какой эпизод получил Героя России, рассказывать не буду, скажу лишь, что эту звездочку я бы поделил на много частей между всеми ребятами, с которыми мне довелось служить в ВДВ на Северном Кавказе. Самый главный итог — все, кого мы вытащили, прооперировали, все они остались живы.

Справка По материалам сайта Московского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации За время службы Игорь Александрович Милютин участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии и Ингушетии. В составе миротворческой бригады участвовал в оказании помощи народам Югославии. С декабря 1994 года по январь 1995 года участвовал в боях первой чеченской войны, был тяжело ранен при штурме Грозного. Героически действовал во время боев в Дагестане в августе — сентябре 1999 года и во время второй чеченской кампании. В начале осени 1999 года во время боевой операции И.А. Милютин под интенсивным минометно-снайперским обстрелом умело и мужественно руководил работой фельдшеров и санинструкторов, которые эвакуировали с поля боя 23 раненых. На следующую ночь военврач проник на территорию, занятую противником, и оказал помощь солдатам, подорвавшимся на фугасе. Во время боев за высоту 715,3 м в Новолакском районе И.А. Милютин получил контузию, однако не покинул поле боя. Используя особенности рельефа местности, военврач максимально приблизил перевязочный пункт к боевым порядкам. Во время штурма парашютно-десантным батальоном господствующих высот И.А. Милютин совершил еще один подвиг. Рискуя жизнью, он ворвался на бронетранспортере в населенный пункт Дучи, занятый боевиками, и спас летчика сбитого российского вертолета. В ноябре 1999 года во время проведения разведки Аллеройского хребта он в одиночку эвакуировал из-под обстрела раненого офицера и несколько солдат. При занятии Аргунского ущелья в январе 2000 года И.А. Милютин вынес с поля боя четырех раненых десантников и оказал им первую медицинскую помощь. Всего за период второй чеченской войны полковником Милютиным спасено несколько десятков раненых, всем им оказана медицинская помощь. Некоторым из них он выполнил не терпящие отлагательства медицинские операции прямо в полевых условиях. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, Указом Президента Российской Федерации № 663 от 11 апреля 2000 года подполковнику медицинской службы Милютину Игорю Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден советским орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, российскими орденами Мужества, "За военные заслуги", медалями. Продолжение

Бесценный опыт После командировок на Северный Кавказ я работал в аэромобильном госпитале в одном из гарнизонов ВДВ. Готовил к работе в Чечне коллег-медиков. Я делился всем накопленным за время боевых действий опытом, отрабатывал с военными врачами все этапы оказания медпомощи.

Со временем подготовил доклад начальнику медицинской службы ВДВ генерал-майору Вячеславу Солнцеву с предложениями по организации военно-полевой медицины. Написал, например, о необходимости создания для армейских врачей специальных бронированных машин и о том, что мобильную перевязочную необходимо перенести с базы ГАЗ-66 на более мощный и грузоподъемный "Урал".

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