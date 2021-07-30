В Минобороны заявили, что сирийские военные стабилизировали обстановку в провинции Дераа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в провинции Дераа, где бойцы одной из антиправительственных группировок ранее атаковали позиции правительственных сил. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Усилиями вооруженных сил Сирийской Арабской Республики обстановка в [Дераа] стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня. Сирийскими органами безопасности достигнуты договоренности с лидерами вооруженных формирований по урегулированию ситуации", - сказал он.

Российский военный напомнил, что "в последние дни существенно обострилась обстановка в районе населенного пункта Дераа аль-Баляд провинции Дераа, где участились боестолкновения между отрядами незаконных вооруженных формирований и подразделениями сирийских правоохранительных органов".