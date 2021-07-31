Российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские военные и военная техника прибыли в город Корла для участия в Армейских международных играх - 2021. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"К месту проведения соревнований российские команды доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Вместе с военнослужащими доставлена военная техника, на которой им предстоит выступать, - новейшие боевые машины "Тайфун-ПВО" и боевые машины пехоты БМП-3", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на территории полигона сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Корла пройдут три конкурса Армейских международных игр: "Чистое небо", в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты и "Безопасная среда" - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

"Также с российскими военнослужащими прилетели команды из Социалистической Республики Вьетнам и Боливарианской Республики Венесуэлы. По прилете с прибывшими участниками армейских соревнований были проведены барьерные исследования против новой коронавирусной инфекции, после которых все военнослужащие направлены и размещены для проведения обязательных карантинных мероприятий на подготовленных объектах тренировочной базы полигона", - уточнили в Минобороны.

Соревнования начнутся 22 августа и продлятся до 4 сентября.