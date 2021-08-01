Строительство второй ветки БАМ выполнят в установленные сроки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военные завершат строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали в установленные сроки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 км. Это самый сложный участок, который имеется на БАМе, по топям и болотам. Несмотря на всю сложность, работы будут выполнены в установленные сроки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для создания комфортной жилой инфраструктуры и размещения группировки, задействованной в реконструкции, смонтированы современные блочно-модульные городки. "Это полноценные автономные объекты, оснащенные всеми необходимыми системами жизнеобеспечения", - уточнили в ведомстве.

В апреле Минобороны РФ начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

Президент России Владимир Путин потребовал не откладывать сроки работ по модернизации БАМа и Транссиба, а в случае нехватки строителей привлекать военных железнодорожников.

Тыл Вооруженных Сил РФ, куда входят железнодорожные войска, 1 августа отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тыс. военнослужащих и более 145 тыс. чел. гражданского персонала.