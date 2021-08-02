Источник: демонстрационный образец ПАК ДА будет готов к 2023 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), как предполагается, будет собран к 2023 году. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В настоящее время идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае 2020 года источники ТАСС сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега". Финальная сборка будет осуществляться на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.