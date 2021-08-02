Россия увеличила воинский контингент на учениях на границе с Афганистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Россия увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, до 1,8 тыс. человек. Также вдвое увеличено количество привлекаемой техники, сообщили журналистам в пресс-службе округа в понедельник.

"В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое - до 420 единиц - возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники", - говорится в сообщении.