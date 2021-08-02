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Новый истребитель Checkmate может получить название Су-75

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что это рабочее название
Однодвигательный истребитель Checkmate ("Чекмейт") Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Однодвигательный истребитель Checkmate ("Чекмейт")
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Созданный госкорпорацией "Ростех" новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75. Это подтвердил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Илье Доронову для телеканала РБК.

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"Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть, если база берется от Су-57, то вариант Су-75", - сказал он.

Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. "Что касается Checkmate - это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный", - сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, даже лучше, чем зарубежные аналоги.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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